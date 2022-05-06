Бухарест, 6 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Министр образования и науки Румынии Сорин Кымпяну объявил о намерении его ведомства ввести новый школьный предмет, который будет называться «философия шахмат». Об этом 6 мая сообщает «Румынское телевидение».

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Свое заявление Кымпяну сделал на пресс-конференции в Бухаресте.

«Я взялся за введение этой дисциплины в школах, — отметил министр. — Я впечатлен большой популярностью шахмат среди учеников и учителей. Министерство активно поддержит популяризацию этой игры в румынских средних учебных заведениях».

При этом Кымпяну подчеркнул, что сначала новая дисциплина будет преподаваться в качестве факультатива. Соответствующие рамочные планы будут реализованы в 2023-м — 2024-м учебном году.