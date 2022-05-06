Хабаровск, , 11:52 — REGNUM В дислоцированной в Хабаровском крае гвардейской отдельной мотострелковой бригаде Восточного военного округа (ВВО) в торжественной обстановке открылась чайная «Млечный путь», которая будет работать в новом формате «открытой кухни». Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ

В чайной Василий Иванов © ИА REGNUM

Новая чайная соответствует всем современным требованиям и позволит её гостям своими глазами видеть процесс приготовления выпечки и кулинарных изделий.

пресс-служба ВВО «В чайной представлен большой ассортимент горячей выпечки, блюд несложного приготовления, кулинарных и кондитерских изделий. Торговый зал оборудован универсальным кондиционером, платёжными терминалами, новым холодильным оборудованием».

В торжественном открытии оригинального предприятия общественного питания приняли участие офицеры штаба ВВО, генеральный директор АО «Военторг-Восток», военнослужащие гвардейской мотострелковой бригады и представители администрации района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточном военном округе в рамках весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, по данным на 6 мая для прохождения военной службы призвано более 3300 граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке России на военную службу призвано уже более трёх тысяч граждан