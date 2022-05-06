В мотострелковой бригаде ВВО открылась чайная нового формата
Хабаровск, 6 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В дислоцированной в Хабаровском крае гвардейской отдельной мотострелковой бригаде Восточного военного округа (ВВО) в торжественной обстановке открылась чайная «Млечный путь», которая будет работать в новом формате «открытой кухни». Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ
Новая чайная соответствует всем современным требованиям и позволит её гостям своими глазами видеть процесс приготовления выпечки и кулинарных изделий.
В торжественном открытии оригинального предприятия общественного питания приняли участие офицеры штаба ВВО, генеральный директор АО «Военторг-Восток», военнослужащие гвардейской мотострелковой бригады и представители администрации района.
Как сообщало ИА REGNUM, в Восточном военном округе в рамках весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, по данным на 6 мая для прохождения военной службы призвано более 3300 граждан.