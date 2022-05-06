Таруса, Калужская область, 6 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Калужской области в преддверии Дня Победы в селе Некрасово на территории воинского захоронения были высажены 20 кустов сирени в память павших на территории Тарусского района защитников Отечества. Об этом 6 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Газета Тарусского района «Октябрь» Участники акции «Сад памяти» в калужском селе Некрасово

Первая братская могила воинов, павших в окрестностях этого населенного пункта, появилась в 50-х годах XX века. Впоследствии здесь проводились торжественные перезахоронения бойцов, погибших у ближайших деревень. В 2002 году были захоронены останки 105 советских воинов, найденные на территории Некрасовского сельсовета. Всего в братской могиле покоятся 593 военнослужащих 81-го, 381-го, 681-го, 981-го стрелковых полков 133-й стрелковой дивизии Красной армии. Имена 335 человек неизвестны.

Собравшиеся почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.