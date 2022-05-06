Бухарест, 6 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Супруга президента США Джозефа Байдена Джилл посетит 6–7 мая нынешнего года Румынию. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Джо и Джилл Байден

Согласно официальной информации, она встретится с членами румынского правительства, сотрудниками посольства Соединенных Штатов Америки в Бухаресте, а также американскими солдатами на военной базе «Михаил Когэлничану» и украинскими беженцами.

«Я называю свою поездку в эту страну «гуманитарной миссией», призванной поддержать Бухарест в деле защиты восточных рубежей НАТО и ценностей Евросоюза», — отметила, в частности, Байден

По некоторым данным, первая леди США планирует также передать средства на создание в Румынии лагерей для переселенцев с Украины и отпраздновать в румынской столице День матери вместе с местными активистами благотворительных организаций.

Вместе с Байден в Румынию должна была отправиться ее дочь Эшли, однако врачи порекомендовали 40-летней Байден-младшей по состоянию здоровья воздержаться от любых поездок.