Москва, 6 мая 2022, 11:50 — REGNUM Проявления расизма в отношении русских людей в западных странах доводятся до абсурда, заявил 6 мая глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, против России, против любого русского, который оказался в той или иной европейской, западной или другой стране, развязана пропагандистская война.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и волю руководства Российской Федерации.
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