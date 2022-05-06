Москва, 6 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Проявления расизма в отношении русских людей в западных странах доводятся до абсурда, заявил 6 мая глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, против России, против любого русского, который оказался в той или иной европейской, западной или другой стране, развязана пропагандистская война.

«И, конечно же, в этом проявлении откровенного расизма это очередная форма, по сути дела, дискриминации, которая сейчас доводится до абсурда, доводится до такой степени, когда уже на личностном уровне начинают воспитывать ненависть ко всему, что связано так или иначе с Российской Федерацией. Вы это сами видите», — сказал Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальной доске ветеранов МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и волю руководства Российской Федерации.

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