Казань, , 11:50 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 200 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердился 201 тест. По данным общероссийского оперативного штаба на 6 мая, в больницы за последние 24 часа доставили 94 человека.

Реанимационное отделение для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

Всего в Татарии зарегистрирован 145 861 случай заражения коронавирусом, выздоровел 139 861 пациент, скончались 1986 человек. За сутки выписали 209 пациентов, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрировали новый препарат от коронавируса, который предназначен для лечения легкой или среднетяжелой формы COVID-19 у взрослых.

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