Минск, 6 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Перемещение крупногабаритных грузов перевозчикам из Европейского союза по территории Белоруссии запретили власти республики. Об этом 6 мая сообщается в телеграм-канале белорусского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Вводится запрет для перевозчиков, зарегистрированных в Евросоюзе, на перемещение по территории Белоруссии крупногабаритных грузов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что исключение составляют крупногабаритные грузы, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки грузов при условии согласования белорусским минтрансом, и автовозы.

Также указывается, что определяется перечень АЗС, которые закреплены за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций согласно маршрутам следования транспортных средств, зарегистрированных на территории ЕС.

Помимо того, белорусские власти увеличили перечень специально установленных мест для перегрузки или перецепки грузов, добавив в него три склада временного хранения: СООО «Брествнештранс», РУТП «Белимпортторг» и СП «Транзит» ООО.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая в пресс-службе белорусского минобороны сообщили, что находящиеся у границ России и Белоруссии силы НАТО могут быстро образовать ударные группировки.