Сорочинск, Оренбургская область, , 11:49 — REGNUM В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося подкупить заместителю начальника ОМВД России по Сорочинскому городскому округу. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По данным следствия, вечером 23 апреля житель Сорочинска в служебном кабинете попытался дать взятку в размере 30 тыс. рублей сотруднику полиции. Мужчина предполагал, что за эти деньги не будет составлен административный протокол по факту пьяной езды.

Полицейский отказался от взятки и принял меры к фиксации совершенного преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»).