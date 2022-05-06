Бали, Индонезия, , 11:47 — REGNUM Более 435 000 человек прибыли на Бали в праздник Лебаран, сообщает Antara.

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«Это оказало положительное влияние на экономику Бали, которая начала расти», — заявили в национальной полиции Индонезии.

Начальник национальной полиции надеется, что в разгар туристического пока на Бали все граждане Индонезии будут сохранять бдительность при соблюдении медицинских протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение о высоких волнах, которые могут возникнуть 6–7 мая 2022 года.

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