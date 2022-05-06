Новосибирск, 6 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В западной и южной частях Сибирского федерального округа с 27 апреля по 2 мая произошёл существенный всплеск ландшафтных пожаров. Подразделения МЧС России переведены на усиленный вариант несении службы. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил председатель окружного совета территориальных органов МЧС в Сибири Виктор Орлов.

Pxhere.com Травяной пожар

«Для стабилизации обстановки в субъектах ввели в боевой расчёт резервные силы — это порядка 3055 человек и 798 единиц техники, — уточнил он. — Такая мера позволила увеличить состав реагирующих сил на 10%».

Кроме того, в полную готовность приведены добровольные пожарные команды.