Москва, , 11:46 — REGNUM После впечатляющего ралли, катализатором которого стало исключение главой ФРС США Джеромом Пауэллом вероятности повышения ставки на 0,75%, фондовые индексы США масштабно обвалились в ходе минувшей сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил корреспонденту независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Биржа Ryan Lawler

«S& P 500 потерял 3,6%, Dow упал на 3,1%, а Nasdaq, который обновил минимум этого года, лишился 5%. Отчасти распродажи объясняются бурной реакцией на свежие данные из США.

Согласно данным, производительность труда в стране упала максимально почти на 75 лет, а затраты на рабочую силу при этом увеличились гораздо сильнее прогнозов.

Однако основная причина, похоже, кроется в том, что рынки в конечном итоге не поверили Пауэллу и все же считают, что на определенном этапе Федрезерву придется пересмотреть свои планы, прибегнув к еще более энергичному ужесточению политики.

По крайней мере, о таких ожиданиях инвесторов говорит обстановка на рынке облигаций, а также динамика фьючерсов на федеральные фонды — на данный момент в цены закладывается 83%-ная вероятность возвращения на сцену варианта с повышением стоимости кредитования на 0,75%.

После «кровопролития» 5 мая фьючерсы США стабилизировались и пока торгуется практически без изменений. Впрочем, это еще не значит, что перед выходными Уолл-стрит ждет отскок, тем более что ситуация остается нестабильной, а впереди — ключевой отчет по занятости в США и выступления шести представителей ФРС.

Примечательно, что биткоин (BTC) в очередной раз подтвердил свою тесную корреляцию с американскими индексами. Курс главной цифровой валюты обвалился из области $40 тыс. до минимальных с февраля уровней в районе $35 тыс. 500.

Сегодня, 6 мая, BTC консолидируется над уровнем 36 тыс., но, как и в случае с Уолл-стрит, признаки стабилизации не внушают доверия. С технической точки зрения тоже присутствуют негативные сигналы.

К примеру, в ходе вчерашнего падения котировки нарушили целостность восходящей 100-дневной скользящей средней впервые с апреля 2020 года.

Это уже пятая неделя беспрерывного падения биткоина, и, судя по динамике Nasdaq Composite, на стабилизацию, равно как и на уверенный рост, цифровой валюте рассчитывать пока не стоит.

Тем временем доллар, наслаждаясь своим защитным статусом, впервые почти за 20 лет превысил уровень 104,00. Кратковременное падение курса в ответ на итоги заседания ФРС оказалось ловушкой для игроков, поверивших в более мягкий подход ФРС к ужесточению.

По факту же, индекс USD просто взял новый разгон, необходимый для штурма психологического уровня. Подтверждение пробоя этой отметки на дневном и недельном закрытии будет зависеть от содержания отчета по рынку труда США, а также в немалой степени — от риторики спикеров ФРС», — пояснил эксперт.

Читайте также: Биржа Гонконга откликнулась резким снижением на откат индексов в США