Москва, 6 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский в своём телеграм-канале 6 мая обратил внимание сограждан на вероятный способ вывода средств из-под санкций:

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Вниманию правительства, ЦБ и всех, кто попал под санкции. Появился способ вернуть часть своих средств обратно в Россию.

Минфин США решил сделать исключение из санкционного режима, чтобы раскрепостить владельцев интеллектуальной собственности. Теперь граждане и компании из США смогут заключать сделки по авторским правам, товарным знакам и патентам с российскими лицами, даже находящимися под санкциями.

Эта же генеральная лицензия позволит россиянам защищать свои исключительные права на территории США, включая регистрацию и разрешение споров в судах. Надолго ли лазейка? И кто ей воспользуется?».

Напомним, ранее о том, что Минфин США решил сделать исключение из санкционного режима, чтобы защитить владельцев интеллектуальной собственности, известил kommersant.ru.