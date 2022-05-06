Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 78 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 133 пациента, переболевшие COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число новых носителей инфекции выявили в Ростове-на-Дону (38), Таганроге (восемь), а также и Гукове, Донецке и Шахтах (по четыре). Почти 36% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, около 4% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё две женщины в возрасте 47 и 84 лет, а также 68-летний мужчина.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 373 527 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 361 349 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 889 жителей региона.