Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Дэвид Петреус, бывший глава Центрального разведывательного управления США и бывший командующий вооружёнными силами США в Афганистане, считает, что опасность от военной техники и оружия США, оставленных в Афганистане, не так серьёзна, как сообщалось в ряде СМИ, но всё же вызывает беспокойство. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства обороны США, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан и вывода иностранных войск из страны, военная техника примерно на 7 миллиардов долларов, которую Соединённые Штаты предоставили силам безопасности и обороны бывшего афганского правительства, была оставлена в этой стране и сейчас находится в руках талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Петреус заявил: »Среди них есть ряд новых систем вооружения и боеприпасов и другого оборудования, которые пригодны к применению. Но я сильно сомневаюсь, что самолёты находятся в полётопригодном состоянии. Я также сомневаюсь, что боевые машины в хорошем состоянии. Ибо у них нет запчастей, и им (талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) даже технически не просто летать на самолётах, боевые машины им надо ремонтировать».

Петреус выразил обеспокоенность по поводу присутствия террористических группировок и недавней волны насилия со стороны «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане), и заявил, что неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность в Афганистане было спрогнозирована ранее. Он винит радикалов в освобождении тысяч заключённых из тюрем Афганистана, которые, получив свободу, вернулись к террористической деятельности.

«Как вы помните, мы опасались, что когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придут к власти, они не смогут обезопасить всю территорию Афганистана. Недавние акты насилия и объединение различных группировок создали для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проблемы в сфере безопасности», — сказал генерал в отставке.

Говоря о гуманитарном кризисе в Афганистане, Петреус отметил, что конфликт на Украине повлиял на гуманитарную ситуацию в Афганистане.

«Я не думаю, что проблема Афганистана была забыта в Вашингтоне. Украинский вопрос повлиял на ситуацию в Афганистане, но и другие вопросы в мире действительно важны», — добавил он.

Отставной генерал, который когда-то командовал тысячами военнослужащих на фронте борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выразил недоверие приверженности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взятым на себя обязательствам — от уважения прав человека до обеспечения занятости и образования для женщин и девочек.

«Они (талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) игнорируют давление со стороны Соединённых Штатов и мирового сообщества в отношении соблюдения прав человека и прав меньшинств, и их не беспокоит крах афганской экономики. Около 50% населения страны, а это женщины, журналисты и другие, находятся в бедственном положении, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполняют своих обещаний», — отметил Петреус.

Отставной генерал ранее заявлял, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут выполнять требования международного сообщества, поскольку он считает, что уважение прав человека, прав женщин и меньшинств заставят «консервативных и экстремистских членов» движения отколоться от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другим группировкам.