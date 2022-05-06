Симферополь, , 11:43 — REGNUM В Республике Крым в ковид-стационары попали 11 человек за сутки, данные опубликованы 6 мая региональным оперативным штабом. Накануне, 5 мая, было госпитализировало семь пациентов с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус получили 55 крымчан, это на один случай заражений меньше, чем сутками ранее. Выписаны за сутки после ковида 57 пациентов, скончались ещё двое.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 181 992 случая заражения коронавирусом. Через ковид-стационары прошли 58 582 человека. Выздоровели 174 570 пациентов. Скончались от осложнений на фоне COVID-19 в общей сложности 2 251 человек.