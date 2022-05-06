Симферополь, 6 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Республике Крым в ковид-стационары попали 11 человек за сутки, данные опубликованы 6 мая региональным оперативным штабом. Накануне, 5 мая, было госпитализировало семь пациентов с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус получили 55 крымчан, это на один случай заражений меньше, чем сутками ранее. Выписаны за сутки после ковида 57 пациентов, скончались ещё двое.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 181 992 случая заражения коронавирусом. Через ковид-стационары прошли 58 582 человека. Выздоровели 174 570 пациентов. Скончались от осложнений на фоне COVID-19 в общей сложности 2 251 человек.