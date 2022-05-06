Москва, 6 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. На приз лучшему вратарю сезона 2021/22 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) претендуют три игрока. Об этом 6 мая сообщается на сайте лиги.

(сс) alles Хоккейная шайба

В тройку претендентов вошли Василий Кошечкин («Металлург»), Иван Федотов (ЦСКА) и Ларс Юханссон (СКА).

Обладатель приза будет определён по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. Победитель будет назван на церемонии закрытия сезона, которая состоится 19 мая.

В сезоне 2021/22 Кошечкин стал первым вратарём в истории отечественных чемпионатов, сыгравшим 100 матчей «на ноль». В финальной серии Кубка Гагарина он установил рекорд по продолжительности «сухой» серии — 156 минут 34 секунды.

Федотов выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА и стал серебряным призёром Олимпиады в Пекине в составе сборной России. Юханссон стал лучшим вратарём по числу одержанных побед (31) по итогам регулярного чемпионата и плей-офф.