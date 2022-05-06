Ульяновск, , 11:42 — REGNUM В Ульяновской области после трагедии в детском саду в Вешкайме, где были убиты двое детей и воспитатель, предлагают расширить действие психиатрической помощи. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73» по итогам штаба по развитию региона.

Алексей Русских Ulgov.ru

На заседании губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что регион выйдет с законодательной инициативой о внесении поправок в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Поясняется, что предлагается расширить действие закона «с помощью утверждения списка потенциально опасных для окружающих заболеваний».

«Таким образом, наблюдение будет осуществляться не только за больными с уже установленным агрессивным поведением, но и за людьми с заболеваниями, при которых подобное поведение возможно», — говорится в сообщении.

Ульяновские власти заявляют, что во всех школах будут организованы уроки от МЧС по психологической поддержке, а волонтёры отряда «Лиза Аллерт» проведут дополнительные занятия с детьми. Кроме того, все сотрудники учебных заведений пройдут антитеррористическую учёбу.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 26 апреля в детском саду «Рябинка» в посёлке Вешкайма: мужчина с ружьём ворвался в учреждение, убив воспитателя и двух детей. Неофициально отмечалось, что преступление мог совершить местный житель, который состоит на учёте у психиатра.

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