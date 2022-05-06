Кишинёв, 6 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Молдавия сможет продержаться без поставок газа из России около месяца. Об этом 6 мая заявил на брифинге вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Rmnt.ru Поставка сжиженного природного газа в балонах

Он отметил, что Газпром в любой момент может разорвать контракт из-за неисполнения молдавской стороной обязательства предоставить график погашения многолетней задолженности.

«У нас контракт подписан на пять лет. «Молдовагаз» до 20 числа каждого месяца обсуждает с Газпромом объёмы газа на следующий месяц. Если объёмы газа на июнь не подтвердят, то у нас есть резервы примерно на три — четыре недели», — сказал Спыну.

Вице-премьер сообщил, что молдавская сторона попросила продлить срок предоставления графика погашения задолженности до конца года, но в Газпроме пока не ответили. Спыну также заявил о готовности Кишинёва покупать газ у других поставщиков.

Напомним, руководство «Молдовагаз», заключая в октябре 2021 года контракт на поставку голубого топлива, обязалось до 1 мая 2022 года провести аудит задолженности перед Газпромом, накопившейся за много лет, и предоставить график её погашения. Обязательство не было выполнено, так как аудиторы отказывались работать из-за антироссийских санкций. Газпром в итоге согласовал поставки топлива в мае.