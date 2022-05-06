Москва, 6 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Государство получило от приватизации порядка 6 млрд рублей в 2021 году. Об этом 6 мая заявил руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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«Поступления от приватизации составили порядка 6 млрд рублей. Это так называемая массовая приватизация», — заявил Яковенко.

«На сегодняшний день от продажи акций компаний, которые находятся в прогнозном плане приватизации, в федеральный бюджет поступило порядка 3 млрд рублей. Кроме того, важное было принято решение по синхронизации прогнозного плана приватизации законом о бюджете», — указал он.