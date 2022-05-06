Москва, , 11:41 — REGNUM Для беженцев из Донбасса и с Украины в регионах России развёрнуто ещё шесть пунктов временного размещения (ПВР). Об этом 6 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В ПВР люди внимательно следят за последними новостями Александр Погожев © ИА REGNUM

Согласно информации на 6:00, в 53 регионах России в 514 пунктах временного размещения находятся 33,86 тыс. человек, в том числе 11,75 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в 52 регионах России развёрнуто 508 ПВР для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины.