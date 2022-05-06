Элиста, 6 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 18 человек, столько же — выписаны с выздоровлением после COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 6 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В двух госпиталях Калмыкии лечение получают 38 пациентов с COVID-19. Состояние двух человек оценивается как тяжёлое.

Всего в Калмыкии выявили 51 249 носителей коронавируса, выздоровели 50 198 человек. Справиться с COVID-19 не смог 841 пациент.