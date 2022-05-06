Таллин, , 11:39 — REGNUM Индекс потребительских цен в апреле нынешнего года в Эстонии повысился по сравнению с апрелем 2021 года на 18,8%. Об этом сообщил департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Инфляция

Подчеркивается, что товары за год стали дороже на 14,4% и услуги — на 27,8%, следует из данных Департамента статистики. Такой инфляции в Эстонии не видели с 1990-х годов, а, по данным Евростата, это рекордный рост за всю историю стран еврозоны.

По словам ведущего аналитика департамента Виктории Трасановой, на рост потребительских цен более всего повлияли изменения, связанные с расходами на коммунальные расходы. Они составили более 40% общего повышения индекса.

Поступившее в дома электричество было дороже на 119%, тепловая энергия — на 57,7% и сетевой газ — на 237,2%. «С апреля прекратились автоматические меры компенсации расходов на электроэнергию, сетевую плату за электричество, центральное отопление, газ и сетевую плату за газ», — пояснила Трасанов.

Стоимость аренды жилья выросла на 34,4%.

Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили 20% от общего повышения индекса.

Из продуктов питания в сравнении с апрелем 2021 года более всего подорожал картофель (на 134,3%), растительные масла (на 57%), мука и крупы (на 37,7%), макаронные изделия (на 36,9%), яйца (на 34,8%) и свежая рыба (на 30,7%).

Бензин за год стал дороже на 32,5% и дизельное топливо — на 48,6%.

В то же время моторное топливо в апреле стало на 3,8% дешевле, чем в марте, когда были побиты рекорды максимальных цен и стоимость одного литра бензина впервые превысила 2 евро.