Новосибирск, 6 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. На территории Сибирского федерального округа зарегистрировано 8559 ландшафтных пожаров. Такие данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Beale.af.mil Борьба с травяным пожаром

Уточняется, что в шести регионах Сибири палы сухой растительности в 21 случае перешли на жилые строения — огнём уничтожены дома, дачи и хозяйственные постройки на общей площади 15,5 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

Чаще всего причинами стремительного распространения огня стали погодные условия и несвоевременное реагирование местных властей.

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