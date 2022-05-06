Пенза, 6 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день подтвердили 94 случая заражения коронавирусом, выписали 207 человек. Госпитализировали в региональные ковид-центры еще 29 пациентов, сообщает 6 мая общероссийский оперативный штаб.

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки

Всего в Пензенской области зарегистрировали 185 256 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 178 895 пациентов, скончались 5825 человек, из них четверо — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, коронавирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует. По мнению экспертов, количество мутаций не влияет на снижение опасности заболевания.

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