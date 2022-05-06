Донецк, , 11:38 — REGNUM С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 105 мирных жителей, включая трех детей. Об этом 6 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Свеча

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 10:30 06.05.22 за 79 дней эскалации погибли 105 мирных жителей, в том числе трое детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 460 мирных жителей, включая 39 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ещё 24 украинских военных объекта, включая два склада с боеприпасами и артиллерийскую батарею, поразила за ночь российская авиация.