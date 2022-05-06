Салехард, 6 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. На Ямале самозанятые получили льготные займы на развитие своего дела по ставке от 3% годовых. Мера направлена на поддержку малого бизнеса в условиях действия санкций, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Малый бизнес

Сумма займа — от 50 до 500 тыс. рублей, срок — до трёх лет. Средства можно направить на оплату аренды производственного помещения, приобретение и ремонт оборудования, а также на пополнение оборотных средств, включая доставку товаров и материалов для работы.

На Ямале зарегистрировано 10 830 самозанятых. Они работают в сферах бытовых услуг для населения, красоты и здоровья, дополнительного образования и обеспечивают ямальцев товарами собственного производства.

Оформить заявку на льготный займ «Самозанятый» можно в региональных офисах центров «Мой бизнес» или в электронном виде на сайте РазвивайБизнес89. рф.

Отмечается, что на Ямале действует широкий комплекс мер поддержки для бизнеса. В него входят перенос срока уплаты налоговых и авансовых платежей до 1 сентября 2022 года по сельскохозяйственному налогу, упрощённой системе налогообложения, патенту, налогу на имущество, транспортному и земельному налогам для организаций.

А также отсрочка на полгода по займам в агентстве «Мой бизнес», специальный займ по ставке от 7,5% для бизнесменов в сфере торговли из отдалённых поселков и льготный займ для всех субъектов малого и среднего бизнеса под 9,5% в агентстве «Мой бизнес». Предприниматели могут компенсировать часть расходов на подключение к инженерным сетям, запуск франшизы, а также на приобретение, ремонт, аренду оборудования и спецтранспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале сельские предприниматели получат аванс для доставки товаров на фактории.