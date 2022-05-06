Москва, 6 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали более 2,8 тыс. человек с COVID-19, сообщили 6 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 6 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 845 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 12,4%», — сообщили в штабе.

Отмечается, что всего за сутки было выявлено более 5,5 тыс. новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 136 человек, выздоровели — 9 408 человек.