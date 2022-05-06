Красноярск, 6 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Сильный ветер ожидается в Красноярске, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода

По данным Среднесибирского управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 7 мая в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидается очень сильный юго-западный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с, местами — 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС обнародовало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Иркутской области 7–9 мая.

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