Луганск, , 11:34 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 6 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Золотого-5 со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 170 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике освобождены подразделениями ДНР при поддержке российской армии.