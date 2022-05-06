Севастополь, 6 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Ещё 21 севастополец попал в коронавирусные стационары за сутки, данные на 6 мая опубликовал городской департамент здравоохранения. Накануне, 5 мая, сообщалось о госпитализации 14 ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Выписаны 15 пациентов. На данный момент в больницах находится 168 пациентов, из них 86 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

За последние сутки в Севастополе подтвердили 38 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как накануне было зарегистрировано лишь пять новых пациентов. Скончались два пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

За весь период пандемии в Севастополе подтверждено 83 662 случая заражения коронавирусом, выздоровели 80 961 человек, жертвами инфекции стали 2 339 ковид-пациентов.