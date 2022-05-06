Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Частный театр «За Черной речкой» на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге подал на банкротство из-за затянувшихся судебных тяжб с ЖСК, следует из картотеки Арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Театр «За Черной речкой» Петербург. vk.com/teatrzcr

Иск о собственном банкротстве руководство театра подало в конце апреля. Сумма долга составила чуть больше 4 млн рублей, которая образовалась после многолетних тяжб с Жилищно-строительным кооперативом № 1078 (ЖСК-1078), который управляет частью многоквартирного дома на Богатырском проспекте, 4, где расположен театр.

Споры с ЖСК и театра, судя по картотеке суда, длятся с октября 2010 года. В суде ЖСК требовал возместить с ответчика неосновательное обогащение. Поскольку суду не были представлены документы о предоставлении театра помещения в безвозмездное пользование, иск ЖСК он удовлетворил и постановил взыскать 4 054 540 рублей, а также 43,2 тыс. рублей в возмущение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска.

Несмотря на заявление о банкротстве афиша театра расписана до конца мая. По данным «СПАРК», с 2019 года театр работает в убыток. На 2021 год он составлял 1,22 млн рублей при выручке от продаж 11,2 млн рублей. Как пояснил директор учреждения культуры Сергей Гвоздев изданию «Деловой Петербург»: «Ближайший месяц театр продолжит свою работу. Сформирована афиша, спектакли идут. После будем рассчитывать на положительный исход и оздоровление».

Напомним, в марте в Смольном сообщали, что город поддержит порядка 60 негосударственных театров Петербурга субсидиями. Для этого из бюджета выделено 74,8 млн рублей.

Отметим, что в настоящий момент в России действует мораторий на банкротства, однако он не распространяется на компании и граждане, которые могут обратиться в суд с заявлением о своей несостоятельности.

*Театр «За Черной речкой» принял первых зрителей 39 лет назад, а в здании на Богатырском проспекте располагается с 1994 года.