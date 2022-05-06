Батуми, Грузия, 6 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили намерены проводить в регионах митинги в его поддержку, сообщает 6 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В частности, на митинге в Батуми, будут требовать перевода Саакашвили в медицинское учреждение за границей.

После этого члены семьи и сторонники Саакашвили посетят Мингрелию и Имеретию.

Организаторы митинга в Батуми призывают горожан не оставаться в стороне и поддерживать не только бывшего президента, но и «выживание Грузии».

«Мы помним май 2004 года, мы помним 6 мая. Жители Батуми, я обращаюсь именно к вам, потому что успех этого города, успех нашего региона напрямую связан с этим человеком, мы все должны прийти в семь утра на митинг, чтобы спасти жизнь этого человека и сказать, что мы больше не можем убивать президента в этой стране», — сказал один из организаторов митинга.

Напомним, что в мае 2004 года в результате действий Саакашвили был свергнут тогдашний лидер Аджарии Аслан Абашидзе.