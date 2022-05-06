Вашингтон, 6 мая 2022, 11:33 — REGNUM Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан оштрафован на $5 тыс. за удар клюшкой российского вратаря «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Инцидент произошёл во втором матче серии первого раунда плей-офф. Маршаном и Кочетков в результате стычки получили обоюдное двухминутное удаление.
В первом периоде матча Кочетков заменил в воротах финского вратаря Антти Раанту, который получил травму.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Каролина» обыграла «Бостон» во втором матче со счётом 5:2 и повела в серии со счётом 2:0.
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