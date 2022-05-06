Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан оштрафован на $5 тыс. за удар клюшкой российского вратаря «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Брэд Маршан в составе хоккейного клуба «Бостон Брюинз» (сс) Lisa Gansky

Инцидент произошёл во втором матче серии первого раунда плей-офф. Маршаном и Кочетков в результате стычки получили обоюдное двухминутное удаление.

В первом периоде матча Кочетков заменил в воротах финского вратаря Антти Раанту, который получил травму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Каролина» обыграла «Бостон» во втором матче со счётом 5:2 и повела в серии со счётом 2:0.

Читайте ранее в этом сюжете: 28 сэйвов Кочеткова помогли «Каролине» обыграть «Бостон»