Ярославль, , 11:32 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин выявил нарушения в питании школьников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат детского омбудсмена.

Михаил Крупин во время проверки Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Проверка проводилась в нескольких образовательных учреждениях Переславля-Залесского и Ярославля. По итогам проверки выяснилось, что реальное питание детей не соответствует двухнедельному цикличному меню.

«В Переславле-Залесском отсутствует запись в журнале бракеража готовой продукции. Кроме того, имеется 2 разных меню для детей, питающихся за счёт средств бюджета и за счёт родителей, что также является нарушением. Похожая ситуация была выявлена в одной из школ города Ярославля. На момент проверки представленное двухнедельное цикличное меню не утверждено руководителем образовательной организации, суточное меню не согласовано», — рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Самим школьникам не нравится предоставляемое им питание.

«Кроме выявленных нарушений в части организации питания мы увидели, что большинство детей предложенные блюда есть не стали. В результате состоявшихся проверочных мероприятий нами возбуждены производства. После анализа истребованных материалов будут вынесены мотивированные заключения», — сообщил Михаил Крупин.

В аппарате детского омбудсмена назвали выявленные нарушения грубыми. Ответственные лица могут быть наказаны за неправильное питание ярославских школьников.