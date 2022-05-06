Саратов, 6 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Саратовской области выявили 81 новый случай заражения коронавирусом, госпитализировали за последние сутки 55 пациентов, выписали 223 человека. Об этом 6 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Cap.ru Госпитализация пациента с коронавирусом

Всего зарегистрировано 249 614 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 241 855 человек.

На стационарном лечении находятся 490 пациентов, на амбулаторном — 1538.

От последствий заражения COVID-19 скончались в регионе 5946 человек, в том числе за сутки — один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области заболеваемость ОРВИ по совокупному населению не превышает уровня эпидпорога.

Читайте также: В Саратовской области ОРВИ за неделю заболели более 10,2 тыс. человек