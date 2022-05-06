Улаганский район, Алтай, , 11:31 — REGNUM В Улаганском районе Республики Алтай перед судом предстанет 39-летний житель Новосибирска, обвиняемый в убийстве пожилого мужчины. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в ночь на 17 ноября 2021 года обвиняемый с потерпевшим распивали спиртное в помещении столярного цеха на одной из турбаз в селе Акташ. Во время гулянки между ними произошёл конфликт, в ходе которой новосибирец нанёс по 69-летнему пенсионеру не менее 26 ударов ножом. В результате последний скончался на месте происшествия.

«При этом злоумышленник после содеянного лег спать, проснувшись рано утром и обнаружив на полу тело потерпевшего, не подающего признаков жизни, обвиняемый вызвал бригаду скорой медицинской помощи, пояснив, что дед упал, ударившись об угол стола, отчего ему стало плохо», — отметили в ведомстве.

Однако версия обвиняемого была опровергнута. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено.