Москва, 6 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В 2021 году высокие доходы от различных государственных активов в федеральный бюджет были обеспечены решением правительства о выплате дивидендов. Об этом 6 мая заявил руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Распоряжением правительства было определено в прошлом году, что не менее 50% чистой прибыли идёт на выплату дивидендов, и, по нашему мнению, это стало большим подспорьем и во многом именно этим мы можем объяснить те большие суммы, которые поступили в федеральный бюджет», — заявил Яковенко.

По его словам, в 2021 году в России перевыполнили бюджетное задание на 17%.