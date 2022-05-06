Таллин, , 11:30 — REGNUM В понедельник, 9 мая, в таллинском кинотеатре Artis состоится открытие кинопрограммы «Слава украинским кинематографистам». Об этом сообщила пресс-служба кинофестиваля «Темные ночи», который выступил организатором мероприятия совместно с представительством Европейской комиссии в Эстонии и министерством культуры.

Фильмы 2022 года Иван Шилов © ИА REGNUM

Подборка разноплановых украинских фильмов последних лет будет показана с 9 до 12 мая в таллинских кинотеатрах Artis и Sоprus. Вместо продажи билетов будет проводится сбор пожертвований.

Фестиваль откроется показом фильма «Донбасс» (2018) режиссера Сергея Лозницы. Перед показом состоится дискуссия на тему свободных СМИ и «российской пропаганды». В обсуждении примут участие медиаэксперт Андрес Йыэсаар, глава представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела и министр культуры Тийт Терик.

Будут также показаны фильмы «В Мариуполе» (2016), «Носорог» (2021), «Гнездо горлицы» (2016), «Дикое поле» (2018), «Черкассы. Последний корабль в Крыму» (2019) и другие.