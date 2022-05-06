* Талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 6 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Выступая на митинге в уезде Сабари афганской провинции Хост Анас Хаккани, высокопоставленный член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвал силы Исламского Эмирата прекратить «личную войну» и соблюдать указ об амнистии.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

«Мы не должны нарушать приказы наших руководителей и принцип нашей исламской системы, не давать волю нашим личным желаниям, гневу и обиде, и мы не должны наносить вред и не запятнать исламскую систему», — подчеркнул он.

Слова Хаккани явно относятся к сообщениям о плохом обращении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с населением, и он призывает силы Исламского Эмирата к доброжелательному отношению к гражданам страны.

«Некоторые моджахеды, получившие в пользование дорогостоящий пикап или достигшие поста начальника контрольно-пропускного пункта, округа безопасности, высоких постов в уездах или провинциях, стали свысока смотреть на людей», — указал Хаккани.

Этот высокопоставленный член Исламского Эмирата не считает вторичный приход «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти поводом для получения личной власти и удовлетворения личных амбиций.

«Основы и сама эта система созданы великими людьми, которые полностью разбираются в вопросах религии, и мы верим, что они сделают эту систему ещё лучше», — сказал один из племенных старейшин Хоста.

Ранее Анас Хаккани заявил на очередном митинге в провинции, что вопрос открытия школ для девочек будет решён в ближайшее время. Он подтвердил, что группа богословов и экспертов обсудит этот вопрос через несколько дней.