Иркутск, , 11:27 — REGNUM В Иркутске сегодня, 6 мая, пожарные и работники электромонтажной организации спасли на пожаре женщину. Как сообщает телеграмм-канал ГУ МЧС РФ по региону, благодаря девятерым мужчинам, вскрывавшим запертую дверь задымлённой квартиры до прибытия пожарных расчётов, находившаяся внутри пенсионерка не пострадала. Вызволять её из закрытой квартиры помогали работники электромонтажной организации.

Иркутск. Пожарные и работники электромонтажной организации спасли на пожаре женщину. МЧС

«Мы с коллегами пришли на обед в бытовку, которая располагается доме №27 в Университетском, и услышали с улицы крики о пожаре. Выскочили, увидели дым на балконе третьего этажа и побежали наверх, в квартиру. Дверь оказалась заперта. С ней пришлось повозиться, пока ехали пожарные. Вторую дверь вскрыли профессиональным инструментом уже сами пожарные. Один из них вошёл в задымленную квартиру и вынес на руках женщину», — пояснил работник ООО «ШелеховЭлектроТехМонтаж» Дмитрий Чубарев.

По словам спасателей, действия неравнодушных граждан значительно сократили время вскрытия дверей — помощь была своевременной и очень нужной. Руководством первого пожарно-спасательного отряда будет принято решение об их поощрении.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 мая в своем телеграм-канале рассказал подробности об опасном возгорании, возникшем накануне районе садоводства «Прибрежный»: пал травы грозил перейти не только садоводство, но и на село Парфеновка, завод по производству бетона, две АЗС и автоцентр.

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