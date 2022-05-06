Новосибирск, , 11:28 — REGNUM Во всех регионах Сибирского федерального округа пожароопасный сезон в 2022 году открыт раньше срока по сравнению со среднемноголетними показателями. Об этом было сказано на заседание межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провёл полномочный представитель президента России в Сибири Анатолий Серышев.

Травяной пожар Pxhere.com

По официальным данным, с начала года обнаружены уже 30 тысяч термоточек. Среди «горимых» регионов лидирует Новосибирская область, Омская область и Красноярский край.

На сегодняшний день на территории округа зарегистрировано 8559 ландшафтных пожаров, из них в Новосибирской области — 2368.

Серышев призвал глав регионов в преддверии праздничных выходных усилить профилактическую работу на территориях.