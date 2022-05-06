Минск, 6 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Белоруссии гродненский областной суд приговорил гражданку РФ Софью Сапегу к шести годам лишения свободы, передает 6 мая РИА Новости.

Суд

Сапега предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии. Ей инкриминированы в том числе разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Напомним, Сапега обвинялась в Белоруссии в создании и администрировании ряда телеграм-каналов, деятельность которых была направлена на дискредитацию действующей власти страны и ее правоохранителей, а также на разжигание социальной розни, вражды и организацию преступлений.