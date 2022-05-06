Елец, Липецкая область, , 11:26 — REGNUM В Липецкой области утром 6 мая произошло ДТП с участием школьного автобуса, сообщила пресс-служба областной администрации.

Школьный автобус Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Авария произошла в селе Большие Извалы Елецкого района. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом, в котором находилось шесть детей, водитель и сопровождающий педагог.

Водитель грузовика госпитализирован. Два ребёнка направлены на медицинский осмотр, четыре ребёнка отправились в школу на занятия. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.