Елец, Липецкая область, 6 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Липецкой области утром 6 мая произошло ДТП с участием школьного автобуса, сообщила пресс-служба областной администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьный автобус

Авария произошла в селе Большие Извалы Елецкого района. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом, в котором находилось шесть детей, водитель и сопровождающий педагог.

Водитель грузовика госпитализирован. Два ребёнка направлены на медицинский осмотр, четыре ребёнка отправились в школу на занятия. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.