В Липецкой области в ДТП попал школьный автобус, есть пострадавшие
Елец, Липецкая область, 6 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Липецкой области утром 6 мая произошло ДТП с участием школьного автобуса, сообщила пресс-служба областной администрации.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Школьный автобус
Авария произошла в селе Большие Извалы Елецкого района. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом, в котором находилось шесть детей, водитель и сопровождающий педагог.
Водитель грузовика госпитализирован. Два ребёнка направлены на медицинский осмотр, четыре ребёнка отправились в школу на занятия. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.