Москва, , 11:26 — REGNUM Для того, чтобы спасти граждан России от чрезмерного кредитования и не дать им скатиться в долговые ямы, следует в первую очередь улучшить качество оценки их кредитоспособности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал идею бывшего главы ЦБ РФ Сергея Дубинина о том, что если у жителя РФ есть один непогашенный кредит, то его следует ограничить в получении второго займа.

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«Эта идея преследует благие цели, но она нереализуема в реальной жизни, — сказал Марков. — Да, вопрос закредитованности и долговой нагрузки российских граждан социально важен, но его не решить запретом на выдачу гражданину второго или третьего кредита, если у человека уже есть непогашенные займы. Такие шаги приведут к тому, что большое количественно добросовестных заемщиков лишатся возможности брать кредиты, что может негативно отразиться на улучшении их социально-бытовых и жилищных условий».

Кроме того, как полагает Марков, многие заемщики не смогут улучшить свои условия по обслуживанию долга за счет рефинансирования кредита.

«Также и банки не смогут кредитовать граждан, в первую очередь добросовестных заемщиков, расширяя тем самым свой кредитный портфель, — сказал Марков. — Поэтому, чтобы ограничить чрезмерное кредитование и не дать жителям РФ скатиться в долговые ямы, необходимо улучшить качество оценки кредитоспособности заемщиков и повысить эффективность применения показателя долговой нагрузки, который уже введен Банком России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее об идее запрета кредитования граждан с непогашенными займами критически высказался руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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