Архыз, Карачаево-Черкесия, , 11:24 — REGNUM В конкурсе на звание «Российское дерево года» участвует сосна из поселка Архыз в Карачаево-Черкесии. Дерево, которому 200 лет, растет на поляне Таулу в окрестностях населенного пункта. Высота его составляет 30 метров.

Архызская сосна Пресс-служба минприроды КЧР

Дерево хорошо известно многочисленным туристам, которые любят останавливаться на поляне Таулу, откуда начинаются многие горные маршруты. На этой поляне расположены гостевые дома и кемпинги, разбивают палатки «дикие» туристы, рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Медина Боташева.

Она призвала всех любителей Карачаево-Черкесии проголосовать за архызскую сосну на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». В конкурсе участвуют 60 деревьев из разных уголков России, включенные в национальный реестр возрастных деревьев. Голосование продлится до 1 августа.