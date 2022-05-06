Москва, 6 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Росимущество добилось неплохих результатов в 2021 году. Об этом 6 мая заявил руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«В прошлом году, действительно, агентству удалось добиться неплохих результатов. Мы принесли в казну 366 млрд рублей, перевыполнили бюджетное задание на 17%», — заявил Яковенко.

«Кроме того, доходы от распоряжения имуществом — это аренда федерального имущества, аренда земель, которая также входит в эту сумму, — составили свыше 17 млрд рублей, и рост по сравнению с 2020 годом составил 24%», — указал он.